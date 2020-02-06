Чемпионат мира по футболу 2022: когда сборная Украины узнает соперников
Жеребьевка группового турнира европейской квалификации чемпионата мира-2022 состоится в воскресенье, 29 ноября 2020 года. Место и время церемонии будет объявлено позже.
Отбор в европейской зоне должна стартовать в марте 2021 года, а завершиться матчами плей-офф в марте 2022-го.
К теме: ФИФА представила официальный логотип чемпионата мира 2022 года в Катаре: фото и видео
В европейские зоне будет разыграно 13 путевок на чемпионат мира, который впервые состоится в Катаре.
Групповой раунд
Все 55 сборных, представляющих ассоциации УЕФА, сыграют в двухкругового турнире в 10-ти группах. Предусмотрено 10 "окон" с марта по ноябрь 2021 года, когда сборные смогут сыграть свои матчи.
10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022. Другие команды продолжат борьбу на следующем этапе.
Раунд плей-офф
10 вторых команд отборочных групп и две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 (из тех, кто не попадет в первой двойки в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух этапов .
12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шесть, а затем в финальных – трех сильнейших.
Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022.
Это важно: При строительстве стадионов в Катаре к ЧМ-2022 погибло 1400 строителей из Непала
Кто из топ-сборных может стать соперником Украины
Сейчас в рейтинге УЕФА сборная Украины занимает пятнадцатое место. Таким образом, потенциальными соперниками "сине-желтых" являются 10 сборных с наилучшим рейтингом:
- Бельгия
- Франция
- Англия
- Хорватия
- Португалия
- Испания
- Швейцария
- Италия
- Нидерланды
- Германия.
Впрочем, рейтинг может измениться после чемпионата Европы, который состоится в июне – июле 2020 года.
- Сборная Украины только однажды в своей истории играла на чемпионате мира. В 2006 году "сине-желтые" в Германии дошли до четвертьфинала.
- Украинцы проиграли будущим чемпионам мира – сборной Италии.
- Чемпионат мира 2010 и 2014 годов сборная Украины пропустила, поскольку не преодолела раунд плей-офф.
- Последний чемпионат мира, который в 2018 году прошел в России, украинцы пропустили, так как не смогли выйти из отборочной группы.
Выбор редакции
-
Россию не допустят на ЧМ-2022, разгромная победа "Динамо" и другие новости спорта 5 февралясегодня , 07:30
-
"Динамо" понесет максимальное наказание за расизм в матче с "Шахтером": решение5 февраля , 20:49
-
WADA сообщило Россию о запрете на участие в чемпионате мира по футболу 2022 года, – СМИ5 февраля , 12:14