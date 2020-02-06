Чемпионат мира по футболу 2022: когда сборная Украины узнает соперников

Жеребьевка группового турнира европейской квалификации чемпионата мира-2022 состоится в воскресенье, 29 ноября 2020 года. Место и время церемонии будет объявлено позже.

Отбор в европейской зоне должна стартовать в марте 2021 года, а завершиться матчами плей-офф в марте 2022-го.

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В европейские зоне будет разыграно 13 путевок на чемпионат мира, который впервые состоится в Катаре.

Групповой раунд

Все 55 сборных, представляющих ассоциации УЕФА, сыграют в двухкругового турнире в 10-ти группах. Предусмотрено 10 "окон" с марта по ноябрь 2021 года, когда сборные смогут сыграть свои матчи.

10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022. Другие команды продолжат борьбу на следующем этапе.

Раунд плей-офф

10 вторых команд отборочных групп и две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 (из тех, кто не попадет в первой двойки в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух этапов .

12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шесть, а затем в финальных – трех сильнейших.

Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022.

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Кто из топ-сборных может стать соперником Украины

Сейчас в рейтинге УЕФА сборная Украины занимает пятнадцатое место. Таким образом, потенциальными соперниками "сине-желтых" являются 10 сборных с наилучшим рейтингом:

Бельгия Франция Англия Хорватия Португалия Испания Швейцария Италия Нидерланды Германия.

Впрочем, рейтинг может измениться после чемпионата Европы, который состоится в июне – июле 2020 года.