Чемпионат мира по баскетболу 2019: какие шансы у сборных на победу

31 августа в Китае стартовал чемпионат мира по баскетболу, который будет идти до 15 сентября. Болельщики с огромным нетерпением ждали начала турнира, ведь он был перенесен с 2018 года на 2019. Правда, ожидания будут компенсированы увеличением количества матчей. Ведь впервые в чемпионате мира сыграют не 24, а 32 сборных.

Главный претендент на победу – команда США, которая выигрывала этот титул два раза подряд. Всего на счету американцев пять побед на чемпионатах мира, столько же и в распавшейся Югославии. Среди основных претендентов на победу также Сербия, Греция, Испания и Франция. Но если говорить о шансах на чемпионство среди этих сборных, то по оценкам аналитиков Parimatch в США 64% на успех.

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Правда, здесь нужно учитывать, что ряд игроков отказались ехать в Китай. В их числе Джулиус Рэндл, Джеймс Харден, Дэмиан Лиллард, Эрик Гордон, Брэдли Бил, Тобиас Харрис, Энтони Дэвис и Си Джей Макколлум. И хотя на расписания это особо не повлияло, увеличилась вероятность того, что сборная оступится. Тревожный звоночек уже прозвучал в товарищеском матче с Австралией, где США уступили 94:98. Впрочем, американцы заверили, что здесь нет ничего страшного и в Китае начнется настоящая игра.

Добавим также, что по результатам чемпионата определятся семь участников Олимпийских игр 2020 и 16 участников олимпийского квалификационного турнира. Украина, к сожалению, на турнир в Китае пробиться не смогла. Зато представлять нашу страну на ЧМ-2019 будет арбитр Сергей Защук – сын знаменитого николаевского тренера Геннадия Защука. Это не первый крупный турнир для него. Ранее Сергей Защук работал на чемпионатах Европы, а также матчах финала четырех Лиги чемпионов FIBA.