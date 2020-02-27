Чемпионат мира по биатлону 2020: кто получил самые большие призовые

23 февраля завершился чемпионат мира по биатлону, который проходил в итальянском Антхольце. Триумфатором этих соревнований стала норвежка Марте Олсби Ройселанд.

Наибольшие призовые среди всех участников Чемпионата мира в Антхольце получила норвежка Марте Олсби Ройселанд – 99 тысяч евро. Спортсменка записала себя в историю биатлона. Она первая биатлонистка, которой удалось получить награды во всех видах программ у женщин.

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Марте пополнила свою спортивную копилку семью медалями: тремя золотыми наградами в эстафетах, а также две награды высшей пробы и две бронзы в личных гонках.



Марте Олсбю Ройселанд Фото: biathlon.com.ua

Второе почетное место по количеству призовых на домашнем чемпионате мира заняла итальянка Доротея Уивер. Биатлонистка заработала 83,35 тысячи евро с учетом бонусов за выход в желтой майке. Отметим, что Доротея лидер общего зачета Кубка мира.

Если принимать во внимание призовые среди мужчин, то безоговорочным лидером является норвежец Йоханнес Бё – 90,5 тысячи евро. На его счету три золота (два из которых в эстафетах), три серебра, а также одно пятое место.

Он заработал меньше своей напарницы в сборной Марте Олсби Ройселанд, которая оказалась лидером по сумме призовых среди всех участников чемпионата мира в целом.



Иоганнес Бё Фото: biathlon.com.ua

Звездный француз, главный соперник норвежца Мартен Фуркад стал вторым по количеству заработанных призовых среди мужчин – 66,7 тысячи евро с учетом бонусов за лидерство в общем зачете Кубка мира.

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Добавим, что все суммы призовых указаны без учета налогов.

Общий призовой фонд соревнований в 2020 году составил 1,2 миллиона евро. Наибольшая сумма выделялась за победу в личной гонке – 25 тысяч, в эстафетах – по 7 тысяч каждому в составе команды-победителя. Остальные призовые распределялись по мере убывания между теми, кто попал в число 20 лучших в личных гонках, и топ-6 – в эстафетах.



Распределение призовых по видам программ

Добавим, украинские биатлонистки в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и неизменного финишера Елены Пидгрушной получили бронзовые награды в женской эстафете.