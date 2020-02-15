Чемпионат мира по биатлону: медальный зачет
В четверг, 13 февраля, стартовал чемпионат мира по биатлону. Медальный зачет и результаты украинских спортсменов читайте в материале Спорт24.
После двух дней чемпионата мира в медальном зачете лидирует сборная Норвегии. В активе скандинавской сборной две золотые награды.
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На второй строчке США благодаря неожиданному серебру Сьюзан Данкль в спринте.
Одну серебряную награду завоевала Италия, что также позволяет апеннинцам быть на втором месте в медальном зачете.
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Третье место занимает Чехия, которая выиграла 2 бронзовые медали.
Сборная Украины дважды останавливалась в шаге от медали. В эстафете "сине-желтые" заняли пятое место. А Елена Пидгрушная в спринте финишировала 4-й.
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Медальный зачет чемпионата мира
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