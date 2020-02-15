В четверг, 13 февраля, стартовал чемпионат мира по биатлону. Медальный зачет и результаты украинских спортсменов читайте в материале Спорт24.

После двух дней чемпионата мира в медальном зачете лидирует сборная Норвегии. В активе скандинавской сборной две золотые награды.

К теме: Чемпионат мира по биатлону-2020: результаты всех гонок

На второй строчке США благодаря неожиданному серебру Сьюзан Данкль в спринте.

Одну серебряную награду завоевала Италия, что также позволяет апеннинцам быть на втором месте в медальном зачете.

Важно: Чемпионат мира по биатлону 2020: расписание гонок

Третье место занимает Чехия, которая выиграла 2 бронзовые медали.

Сборная Украины дважды останавливалась в шаге от медали. В эстафете "сине-желтые" заняли пятое место. А Елена Пидгрушная в спринте финишировала 4-й.

Кстати: Чемпионат мира по биатлону: где смотреть онлайн

Медальный зачет чемпионата мира