Чемпионат мира по биатлону-2020: поборется ли сборная Украины за награды

Биатлонный сезон почти достиг экватора: состоялись четыре этапа Кубка мира, а до чемпионата мира остался всего месяц. Биатлонистов ждут еще два этапа, после которых и состоится мировое первенство в Антхольце. Спорт24 подводит итоги старта сезона.

Лучшее выступление сезона

Сейчас украинские биатлонисты завоевали только одну медаль – серебряную. Ее в индивидуальной гонке на первом этапе в Эстерсунде выиграла Юлия Джима. Результат Юлии положительный, но может ввести в заблуждение.

В частности, залогом успеха украинки стала качественная стрельба – 20 точных попаданий. Зато Юлия продемонстрировала ужасную скорость.

Украинка проиграла Жюстин Бреза, которая получила 2 минуты штрафа, 11 секунд. Джима выиграла только 6 секунд у Жюли Симон, которая тоже получила 2 штрафные минуты.

Таким образом, Джима проиграла ходом обоим француженкам на 15-километровой дистанции аж 2 минуты. Впрочем, стрельба Джимы не может не радовать!

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Украинские биатлонисты дважды останавливались в шаге от подиума.

Другие топ-результаты

Женская эстафета (Хохфильцен) – 4 место;

Одиночная смешанная эстафета (Эстерсунд) – 4 место;

Женская эстафета (Оберхоф) – 6 место;

Мужская эстафета (Эстерсунд) – 6 место;

Елена Пидгрушная (Анси) – 9 место в спринте;

Валентина Семеренко (Хохфильцен) – 9 место в спринте;

Вита Семеренко (Эстерсунд) – 10 место в спринте;

Дмитрий Подручный (Хохфильцен) – 9 место в спринте.

Кто поедет на чемпионат мира

Тренерские штабы мужской и женской сборной Украины все еще решают, кто выступит на чемпионате мира. Вероятно, что состав будет определен по результатам гонок на двух следующих этапах Кубка мира.

Вопрос в том, выступят ли на чемпионате мира Анастасия Меркушина, Дарья Блашко, Сергей Семенов, Антон Дудченко и Руслан Ткаленко.

Также интересует, кто представит Украину в эстафете, где наша команда традиционно выступает хорошо. Если в женской команде состав более или менее очевиден, то в мужской – не все так просто.

Пока состоялись три классические эстафеты и лучше мужская команда выступила в шведском Эстерсунде – 6 место.

В этой гонке Украина выступила в следующем составе: Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный.

Такой же состав и тот же порядок выступил в Хохфильцене, но занял одиннадцатую позицию.

В Оберхофе выступила экспериментальная четверка: Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко и Сергей Семенов. Украинцы заняли десятое место.

Очевидно, что место в сборной на эстафету забронировали Пидручный и Прима. За других два места поборются Семенов, Ткаленко, Тищенко и Дудченко. Пока более убедительно выступили Тищенко и Дудченко.

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Женская команда трижды выступила в разных составах. В Эстерсунде украинки заняли девятое место в составе Меркушина, Джима, Вита Семеренко, Блашко.

Мощно Украина провела эстафету в Хохфильцене. Сестры Семеренко, Джима и Пидгрушная завоевали четвёртую строчку.

В Оберхофе Меркушина, Джима, Валя Семеренко и Пидгрушная стали четвертыми.

Пока наиболее сбалансированно выглядит четверка, которая выступила в Хохфильцене. Вероятно, на нее и будет сделана ставка в Антхольце.

Что будет с Меркушиной, Блашко и Семеновым?

В команду пока не попадает Меркушина, из-за которой украинки не поборолись за подиум в женской эстафете в Оберхофе. В Германии Анастасия неуверенно стреляла и принесла Украине единственный штрафной круг.

Также Меркушина провалила смешанную эстафету в Эстерсунде, где вместе с Артемом Тищенко реально претендовала на победу. Три штрафных круга Меркушиной не позволили Украине попасть на подиум.

После этапа в Эстерсунде Анастасия приняла участие в Кубке IBU. Из-за плохих результатов в Оберхофе тренерский штаб отправил Меркушину на Кубок IBU второй раз.

Пока не впечатляет 23-летняя биатлонистка Дарья Блашко. Она демонстрирует качественную стрельбу, но заметно уступает другим биатлонисткам в скорости. В частности, Дарья хуже Джимы, сестер Семеренко, Пидгрушной и бежит наравне с Меркушиной.

Вероятно, что именно Меркушина и Блашко поведут борьбу за место в составе сборной Украины.

Сергей Семенов, вернувшийся в сборную после 9-месячного перерыва, в Оберхофе не впечатлил ни стрельбой, ни скоростью. Впрочем, две гонки это слишком мало, чтобы оценить уровень биатлониста.

На чемпионат мира каждая сборная может взять любое количество биатлонистов. Однако лимит будет установлен на количество представителей на каждую гонку в отдельности.

Таким образом, Блашко, Семенов и Меркушина поедут на чемпионат мира. Вопрос в том, получат ли они шанс выступить.

Как Украина выступила на чемпионате мира 2019

В прошлом году украинцы получили на чемпионате мира две награды и заняли пятое место в командном зачете.

Первое золото в истории мужской сборной выиграл Дмитрий Пидручный. Украинец был лучшим в гонке преследования.

Бронзовую награду завоевала женская команда в классической эстафете. Тогда украинки выступили в составе: Анастасия Меркушина, сестры Семеренко и Юлия Джима.

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