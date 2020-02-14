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Чемпионата мира по биатлону-2020: результаты всех гонок

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Чемпионат мира по биатлону-2020: результаты всех гонок / twitter.com/IBU_WC

Чемпионат мира по биатлону 2020 будет продолжаться в Антхольце (Италия) с 13 до 23 февраля. Результаты всех гонок и, как выступили представители Украины – читайте в материале Спорт24.

Результаты чемпионата мира по биатлону-2020

Смешанная эстафета, 13 февраля

1. Норвегия
2. Италия
​3. Чехия

5. Украина

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Спринт (женщины), 14 февраля

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)
2. Сьюзан Данкли (США)
3. Луцие Харватова (Чехия)

4. Елена Пидгрушная (Украина)
11. Вита Семеренко (Украина)
22. Юлия Джима (Украина)
36. Валентина Семеренко (Украина)

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Следующая гонка чемпионата мира состоится 15 февраля. На старт спринта выйдут мужчины.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Чемпионат мира по биатлону Новости биатлона
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