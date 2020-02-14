Чемпионата мира по биатлону-2020: результаты всех гонок
Чемпионат мира по биатлону 2020 будет продолжаться в Антхольце (Италия) с 13 до 23 февраля. Результаты всех гонок и, как выступили представители Украины – читайте в материале Спорт24.
Результаты чемпионата мира по биатлону-2020
Смешанная эстафета, 13 февраля
1. Норвегия
2. Италия
3. Чехия
…
5. Украина
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Спринт (женщины), 14 февраля
1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)
2. Сьюзан Данкли (США)
3. Луцие Харватова (Чехия)
…
4. Елена Пидгрушная (Украина)
11. Вита Семеренко (Украина)
22. Юлия Джима (Украина)
36. Валентина Семеренко (Украина)
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Следующая гонка чемпионата мира состоится 15 февраля. На старт спринта выйдут мужчины.
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