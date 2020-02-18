Чемпионат мира по биатлону: Джима обидно проиграла борьбу за Хрустальный глобус

На чемпионат мира по биатлону в Антхольце 18 февраля состоялась женская индивидуальная гонка. В гонке разыгрывались не только медали чемпионата мира, но и малый Хрустальный глобус.

Результаты гонки

1. Доротея Вирер (Италия)

2. Ванесса Хинц (Германия)

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)

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11. Анастасия Меркушина (Украина)

29. Вита Семеренко

37. Юлия Джима

42. Валентина Семеренко

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Ход борьбы за награды

Перед гонкой на малый Хрустальный глобус претендовали несколько биатлонисток, среди которых была и Юлия Джима. Задача у украинки была простая – финишировать выше соперниц.

Что такое малый Хрустальный глобус?

Индивидуальная награда за лучшее выступление в отдельной дисциплине. Вручается по итогам сезона. Только двое представителей Украины выигрывали подобную награду – Елена Зубрилова и Сергей Семенов.

К третьей стрельбе Юлия сохраняла хорошие шансы финишировать выше соперниц, поскольку те допустили несколько ошибок.

Но Джима сперва допустила 2 досадных промаха на "лежке", а потом столько же на "стойке". Таким образом, шансы побороться за медали и малый Хрустальный глобус были потеряны. С 5 промахами Джима заняла 37-е место.

Победу в индивидуальной гонке феерично одержала итальянка Доротея Вирер, которая допустила два промаха.

Серебро чемпионата мира досталось немке Ванессе Хинц, которая допустила на промах меньше.

Бронзовым призером мирового первенства стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках выиграла шведка Ханна Эберг.

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Результаты украинок

Реальные шансы завоевать первую медаль для Украины на чемпионате мира имела Анастасия Меркушина. После трех огневых рубежей Анастасия демонстрировала время топ-5 биатлонисток.

Однако на последней стрельбе Меркушина не закрыла одну мишень и получила минуту штрафа. Это отбросило украинку на 11-ю строчку.

Вита Семеренко продемонстрировала 29-й время с тремя промахами. Валентина Семеренко допустила 4 промаха и завершила "индивидуалку" 42-ю.