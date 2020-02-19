Чемпионат мира по биатлону: Фуркад завоевал золото и выиграл Малый хрустальный глобус

В итальянском Антхольце состоялась индивидуальная гонка в рамках чемпионата мира по биатлону. Победу одержал французский биатлонист Мартен Фуркад.

Результаты гонки

1. Мартен Фуркад (Франция)

2. Йоханнес Бе (Норвегия)

3. Доминик Ландертингер (Австрия)

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31. Сергей Семенов (Украина)

36. Аретм Прима

44. Руслан Ткаленко

68. Антон Дудченко

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Борьба за награды

Как и в женской "индивидуалке", в этой гонке определялась судьба малого Хрустального глобуса. Поэтому борьба развернулась между норвежцем Йоганнесом Бе и французом Мартеном Фуркадом.

Француз, допустил 1 промах, показал время 49 минут 43 секунды. Это принесло ему не только золото чемпионата мира, но и победу в зачете индивидуальных гонок.

Йоханнес Бе до четвертой стрельбы претендовал на золотую награду, но допустил досадный промах. Таким образом, норвежец выиграл серебро.

Бронзовая медаль неожиданно досталась представителю сборной Австрии Доминику Ландертингеру.

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Выступление украинцев

К сожалению, украинские биатлонисты не смогли зацепиться за медали чемпионата мира и в индивидуальной гонке.

Лучшее время продемонстрировал Сергей Семенов. Допустив четыре промаха, Сергей занял 31-ю строчку. Столько же промахов "настрелял" и Артем Прима, который продемонстрировал 36-й время.

Руслан Ткаленко и Антон Дудченко также не закрыли по четыре мишени. Руслан финишировал 44-м, а Дудченко – 68-м.