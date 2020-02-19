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Чемпионат мира по биатлону: Фуркад завоевал золото и выиграл Малый хрустальный глобус

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Чемпионат мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования / twitter.com/Eurosport_FR

В итальянском Антхольце состоялась индивидуальная гонка в рамках чемпионата мира по биатлону. Победу одержал французский биатлонист Мартен Фуркад.

Результаты гонки

1. Мартен Фуркад (Франция)
2. Йоханнес Бе (Норвегия)
3. Доминик Ландертингер (Австрия)
...
31. Сергей Семенов (Украина)
36. Аретм Прима
44. Руслан Ткаленко
68. Антон Дудченко

Достойно внимания: Чемпионат мира по биатлону-2020: результаты всех гонок

Борьба за награды

Как и в женской "индивидуалке", в этой гонке определялась судьба малого Хрустального глобуса. Поэтому борьба развернулась между норвежцем Йоганнесом Бе и французом Мартеном Фуркадом.

Француз, допустил 1 промах, показал время 49 минут 43 секунды. Это принесло ему не только золото чемпионата мира, но и победу в зачете индивидуальных гонок.

Йоханнес Бе до четвертой стрельбы претендовал на золотую награду, но допустил досадный промах. Таким образом, норвежец выиграл серебро.

Бронзовая медаль неожиданно досталась представителю сборной Австрии Доминику Ландертингеру.

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Выступление украинцев

К сожалению, украинские биатлонисты не смогли зацепиться за медали чемпионата мира и в индивидуальной гонке.

Лучшее время продемонстрировал Сергей Семенов. Допустив четыре промаха, Сергей занял 31-ю строчку. Столько же промахов "настрелял" и Артем Прима, который продемонстрировал 36-й время.

Руслан Ткаленко и Антон Дудченко также не закрыли по четыре мишени. Руслан финишировал 44-м, а Дудченко – 68-м.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Чемпионат мира по биатлону Новости биатлона
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