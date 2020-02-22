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Чемпионат мира по биатлону: мужскую эстафету ярко выиграла Франция, Украина только 12-я

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Результати чоловічої естафети на чемпіонаті світу з біатлону / biathlon.com.ua

22 февраля в итальянском Антхольц-Антерсельве состоялась мужская классическая эстафета в рамках чемпионата мира по биатлону.

Результат мужской эстафеты

1. Франция 1:12,35.9
2. Норвегия +21.5
3. Германия + 36.2
...
4. Украина +3:52.5

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Трудную победу в этой гонке завоевали представители Франции благодаря уверенной стрельбе своих лидеров и быстрому ходу Фийона Майе на четвертом этапе. Серебро мужской эстафеты завоевала сборная Норвегии благодаря мощным заключительным этапам от братьев Бё.

Германия, которая всю дистанцию провела в борьбе с французами, провалилась на стрельбе Бенедикта Доля и получила бронзу. Украина только 12-я в этой гонке.

Как прошла гонка для Украины

Первым этапом в Украине бежал опытный Артем Прима. На стрельбе лежа Прима отработал с шести патронов и пошел на второй круг с шестой позиции. Впоследствии на стойке Артем показал феноменальную стрельбу и без промахов передал эстафету Сергею Семенову четвертым.

Семенов использовав на "лежке" два дополнительных патрона, начал терять контакт с лидерами, а после круга штрафа на стрельбе стоя совсем опустил Украину на 13 позицию.

Третьим этапом за Украину бежал Руслан Ткаленко. Он несколько лучше Семенова провел стрельбу лежа (6 патронов), но аналогично заработал круг штрафа и потерял хотя бы надежду получить медаль.

На заключительный этап чемпион мира Дмитрий Пидручный вышел 13-м, проигрывая лидерам более 3 минут. Дмитрий смог с двумя дополнительными патронами поднять Украину лишь на 12 позицию.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Сергей Семенов Артем Прима Руслан Ткаленко Дмитрий Пидручный Чемпионат мира по биатлону Спорт Новости биатлона
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