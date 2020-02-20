Чемпионат мира по биатлону: Норвегия выиграла одиночную смешанную эстафету, Украина без медали

В рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольце состоялась одиночная смешанная эстафета. Победу одержала сборная Норвегии.

Результаты гонки

​1. Норвегия

2. Германия

3. Франция

10. Украина

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Борьба за победу

Традиционно на первом этапе спортсменки держались в тесной группе и только после второй стрельбы разбились на небольшие группы. В частности, лучше всего отработали Норвегия, Швейцария, Швеция и Франция, которые и захватили лидерство.

Украинка Анастасия Меркушина, использовав запасной патрон, отдала эстафету 12-й с отставанием в более 20 секунд.

По итогам второго этапа, на котором бежали мужчины, лидерство захватила Швейцария, Германия и Норвегия. Дмитрий Пидручный, быстро отработав на стрельбе, поднял Украину на 6-ю строчку.

После третьего этапа лидерство удерживала Германия, за которую удачно выступила Франциска Пройс. В тройке лидеров была Швейцария и Норвегия.

Украинка Меркушина за 18 секунд отстрелялась на "стойке" и передала эстафету 7-й с отставанием более 30 секунд.

На последнем этапе борьба за награды развернулась между немцем Эриком Лессером, норвежцем Йоханнесом Бё и шведом Себастьяном Самуэльссоном.

Сборная Украины выбыла из борьбы за награды из-за того, что Пидручный на "лежке" использовал аж три запасных патрона.

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Благодаря идеальной стрельбе на последнем огневом рубеже Бё выиграл для Норвегии золото. Лессер использовал запасной патрон и финишировал вторым – серебряная награда.

Бронзовую награду для Франции завоевал Эмильен Жаклен.

Украина финишировала только 10-й. Дмитрий Пидручный пробежал штрафной круг.