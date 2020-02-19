Чемпионат мира по биатлону: определился состав сборной Украины без Подручного
В итальянском Антхольце в среду, 19 февраля, состоится индивидуальная гонка среди мужчин Чемпионата мира по биатлону 2020. Для участия тренеры сборной Украины заявили четырех спортсменов.
Двоє з них будуть у групі, що відкриватиме гонку.
До слова: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок
Загалом для участі заявлені:
- Сергій Семенов (8);
- Артем Прима (17);
- Руслан Ткаленко (65);
- Антон Дудченко (90).
Індивідуальну гонку пропустить капітан збірної України Дмитро Підручний. У ньго виникли проблеми зі спиною під час гонки переслідування, тож тренери вирішили поберегти лідера.
Очікується, що Підручний повернеться до збірної для участі в індивідуальній змішаній естафеті, яка відбудеться у четвер, 20 лютого.
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