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Чемпионат мира по биатлону: определился состав сборной Украины без Подручного

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Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку Чемпіонату світу з біатлону / biathlon.com.ua

В итальянском Антхольце в среду, 19 февраля, состоится индивидуальная гонка среди мужчин Чемпионата мира по биатлону 2020. Для участия тренеры сборной Украины заявили четырех спортсменов.

Двоє з них будуть у групі, що відкриватиме гонку.

До слова: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок

Загалом для участі заявлені:

  • Сергій Семенов (8);
  • Артем Прима (17);
  • Руслан Ткаленко (65);
  • Антон Дудченко (90).

Індивідуальну гонку пропустить капітан збірної України Дмитро Підручний. У ньго виникли проблеми зі спиною під час гонки переслідування, тож тренери вирішили поберегти лідера.

Очікується, що Підручний повернеться до збірної для участі в індивідуальній змішаній естафеті, яка відбудеться у четвер, 20 лютого.

Усе найважливіше про чемпіонат світу – читайте тут.

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Спорта Чемпионат мира по биатлону Дмитрий Пидручный Новости биатлона Спорт
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