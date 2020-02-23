Чемпионат мира по биатлону: Пидгрушная не зацепилась за медаль в масс-старте, победа Ройселанд

В итальянском Антхольце состоялась предпоследняя гонка чемпионата мира по биатлону. В женском масс-старте победу одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Результаты гонки

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)

2. Доротея Вирер (Италия)

3. Ханна Эберг (Швеция)

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24. Елена Пидгрушная (Украина)

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Ход гонки

На первом огневом рубеже чисто отстрелялись 16 биатлонисток, которые большой группой захватили лидерство. Среди них была единственная представительница Украины Елена Пидгрушная.

Зато фаворитки масс-старта Ханна Эберг, Доротея Вирер, Дениз Херрман ушли на штрафной круг.

По результатам второй стрельбы неожиданно начала лидировать австрийка Катарина Иннерхофер. Вслед за ней бежала француженка Жулия Симон.

Елена Пидгрушная чисто отработала и на втором огневом рубеже, что позволило Елене находиться в топ-15. Однако на отметке 6,1 километра украинка проигрывала лидеру более 30 секунд.

Третий огневой рубеж стал роковым для Херрман и Иннерхофер, которые допустили по 4 и 3 промаха соответственно. При таких обстоятельствах начала лидировать в гонке Жулия Симон.

Елена Пидгрушная не смогла закрыть последнюю мишень и вынуждена была пробежать 150 штрафных метров.

На решающую четвертую стрельбу одновременно пришли Симон, Вирер и Эберг. Итальянка допустила только один промах, поэтому после штрафного круга продолжила лидировать.

Второй на дистанцию ​​с отставанием в 14 секунд от Вирер пошла норвежка Марте Олсбю Ройселанд, которая быстро догнала итальянку.

На последних метрах дистанции Олсбю не оставила шансов Доротеи и завоевала золото. Вирер удовлетворилась серебром.

Борьба за бронзу развернулась между Эберг и Моникой Хойниш. Шведка была быстрее и выиграла бронзовую награду.

Елена Пидгрушная на последней стрельбе не закрыла еще одну мишень, но забыла пойти на штрафной круг. Украинку после гонки оштрафовали и она заняла двадцать четвёртую ступень.