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Чемпионат мира по биатлону: Пидручный единственный, кто представит Украину в последней гонке

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Дмитрий Пидручный / GETTY IMAGES

По итогам индивидуальной гонки определились 30 участников последней гонки чемпионата мира по биатлону – масс-старта. Мужской масс-старт состоится в воскресенье, 23 февраля.

Как известно, масс-старт формируется по трем квотам: призеры чемпионата мира, топ-15 общего зачета кубка мира, и лучшие по результатам в личных гонках на чемпионате мира, кто не попал в первые две квоты.

К теме: Чемпионат мира по биатлону-2020: результаты всех гонок

Дмитрий Пидручный попал по третьей квоте и будет единственным представителем Украины в гонке.

Артем Прима первый в списке запасных. За попадание в масс-старт Артем проиграл всего 2 балла Доминику Виндишу из Италии.

Прима выступит в масс-старте, если кто-то из 30 биатлонистов откажется от участия.

Масс-старт – любимая дисциплина Пидручного. Однако в рамках Кубка мира или мирового первенства Дмитрий никогда не получал наград в этой дисциплине.

Лучшим его результатом является 4 позиция масс-старта в Рупольдинге (2016). В Нове-Место в 2016 году Дмитрий финишировал 5-м. В прошлом году на чемпионате мира Пидручный финишировал 10-м в масс-старте.

В женской гонке у сборной Украины также будет только одна представительница – Елена Пидгрушная.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Чемпионат мира по биатлону Дмитрий Пидручный Новости биатлона
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