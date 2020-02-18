Чемпионат мира по биатлону: сборная Украины без лидера выйдет на индивидуальную гонку

В среду, 19-го февраля, состоится седьмая гонка в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия). Болельщиков ждет мужская индивидуальная гонка.

Тренерский штаб сборной Украины назвал состав на "индивидуалку".

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Состав сборной Украины

8. Сергей Семенов

17. Артем Прима

65. Руслан Ткаленко

90. Антон Дудченко

Как и ожидалось, индивидуальную гонку пропустит капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный. Чемпион мира 2019 года получил травму и будет готовиться к следующим гонкам.

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Кроме борьбы за медали в мужской индивидуальной гонке определится первый обладатель малого Хрустального глобуса.

Главными претендентами на индивидуальную награду являются француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бьо.

У женщин первый малый Хрустальный глобус сезона 2019/2020 выиграла шведка Ханна Эберг. До последнего на награду претендовала и украинка Юлия Джима.