Чемпионат мира по биатлону: сборная Украины без лидера выйдет на индивидуальную гонку
В среду, 19-го февраля, состоится седьмая гонка в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия). Болельщиков ждет мужская индивидуальная гонка.
Тренерский штаб сборной Украины назвал состав на "индивидуалку".
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Состав сборной Украины
8. Сергей Семенов
17. Артем Прима
65. Руслан Ткаленко
90. Антон Дудченко
Как и ожидалось, индивидуальную гонку пропустит капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный. Чемпион мира 2019 года получил травму и будет готовиться к следующим гонкам.
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Кроме борьбы за медали в мужской индивидуальной гонке определится первый обладатель малого Хрустального глобуса.
Главными претендентами на индивидуальную награду являются француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бьо.
У женщин первый малый Хрустальный глобус сезона 2019/2020 выиграла шведка Ханна Эберг. До последнего на награду претендовала и украинка Юлия Джима.