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Чемпионат мира по биатлону: сборная Украины назвала состав на решающую гонку для Джимы

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Юлия Джима / 24 канал

Тренерский штаб женской сборной Украины определился с составом команды на индивидуальную гонку. Женская "индивидуалка" состоится во вторник, 18-го февраля.

Состав назвал тренер женской сборной Украины Валерий Лесников, информирует "Суспільне Біатлон".

К теме: Чемпионат мира по биатлону-2020: результаты всех гонок

Состав сборной Украины:

  • Анастасия Меркушина
  • Юлия Джима
  • Валентина Семеренко
  • Вита Семеренко

Капитан команды Елена Пидгрушная пропустит гонку. Ее решили приберечь на классическую эстафету.

Индивидуальная гонка будет важной для украинки Юлии Джимы. 29-летняя спортсменка претендует на малый Хрустальный глобус в сезоне 2019/2020.

Подробнее о шансах Джимы – читайте в материале Спорт24.

Отметим, что мужскую гонку, которая состоится 19-го февраля, пропустит Дмитрий Пидручный.

Важно: Чемпионат мира по биатлону 2020: расписание гонок

По итогам пяти гонок на чемпионате мира в Антхольце украинские биатлонисты не завоевали ни одной награды.

Сборная Украины дважды останавливалась в шаге от медали. В эстафете "сине-желтые" заняли 5-ю строчку. А Елена Пидгрушная в спринте финишировала 4-й.

В медальном зачете лидирует Норвегия.

Кстати: Чемпионат мира по биатлону: где смотреть онлайн

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Чемпионат мира по биатлону Спорт Новости биатлона
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