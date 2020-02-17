Чемпионат мира по биатлону: сборная Украины назвала состав на решающую гонку для Джимы

Тренерский штаб женской сборной Украины определился с составом команды на индивидуальную гонку. Женская "индивидуалка" состоится во вторник, 18-го февраля.

Состав назвал тренер женской сборной Украины Валерий Лесников, информирует "Суспільне Біатлон".

К теме: Чемпионат мира по биатлону-2020: результаты всех гонок

Состав сборной Украины:

Анастасия Меркушина

Юлия Джима

Валентина Семеренко

Вита Семеренко

Капитан команды Елена Пидгрушная пропустит гонку. Ее решили приберечь на классическую эстафету.

Индивидуальная гонка будет важной для украинки Юлии Джимы. 29-летняя спортсменка претендует на малый Хрустальный глобус в сезоне 2019/2020.

Подробнее о шансах Джимы – читайте в материале Спорт24.

Отметим, что мужскую гонку, которая состоится 19-го февраля, пропустит Дмитрий Пидручный.

Важно: Чемпионат мира по биатлону 2020: расписание гонок

По итогам пяти гонок на чемпионате мира в Антхольце украинские биатлонисты не завоевали ни одной награды.

Сборная Украины дважды останавливалась в шаге от медали. В эстафете "сине-желтые" заняли 5-ю строчку. А Елена Пидгрушная в спринте финишировала 4-й.

В медальном зачете лидирует Норвегия.

Кстати: Чемпионат мира по биатлону: где смотреть онлайн