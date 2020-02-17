Чемпионат мира по биатлону: сборная Украины назвала состав на решающую гонку для Джимы
Тренерский штаб женской сборной Украины определился с составом команды на индивидуальную гонку. Женская "индивидуалка" состоится во вторник, 18-го февраля.
Состав назвал тренер женской сборной Украины Валерий Лесников, информирует "Суспільне Біатлон".
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Состав сборной Украины:
- Анастасия Меркушина
- Юлия Джима
- Валентина Семеренко
- Вита Семеренко
Капитан команды Елена Пидгрушная пропустит гонку. Ее решили приберечь на классическую эстафету.
Индивидуальная гонка будет важной для украинки Юлии Джимы. 29-летняя спортсменка претендует на малый Хрустальный глобус в сезоне 2019/2020.
Подробнее о шансах Джимы – читайте в материале Спорт24.
Отметим, что мужскую гонку, которая состоится 19-го февраля, пропустит Дмитрий Пидручный.
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По итогам пяти гонок на чемпионате мира в Антхольце украинские биатлонисты не завоевали ни одной награды.
Сборная Украины дважды останавливалась в шаге от медали. В эстафете "сине-желтые" заняли 5-ю строчку. А Елена Пидгрушная в спринте финишировала 4-й.
В медальном зачете лидирует Норвегия.