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Чемпионат мира по биатлону: сборная Украины официально назвала состав

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Елена Пидгрушная / GETTY IMAGES

Тренеры сборной Украины утвердили заявку команды на чемпионат мира, который пройдет в итальянском Антхольце с 13 до 23 февраля. Вакантные места резервистов, которые оставались, заняли Юлия Журавок и Руслан Ткаленко.

Тренерский штаб принял окончательное решение по составу после окончания гонок шестого этапа Кубка IBU. Юлия Журавок на Кубке IBU в масс-старте завоевала бронзу.

К теме: Чемпионат мира по биатлону-2020: поборется ли сборная Украины за награды

Состав сборной Украины

Женщины

  • Елена Пидгрушная
  • Юлия Джима
  • Валя Семеренко
  • Вита Семеренко
  • Анастасия Меркушина
  • Юлия Журавок

Мужчины

  • Дмитрий Подручный
  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Сергей Семенов
  • Руслан Ткаленко
  • Богдан Цымбал

Первой гонкой чемпионата мира станет смешанная эстафета, которая состоится 13 февраля. Начало гонки в 15:45.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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