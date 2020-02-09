Чемпионат мира по биатлону: сборная Украины официально назвала состав
Тренеры сборной Украины утвердили заявку команды на чемпионат мира, который пройдет в итальянском Антхольце с 13 до 23 февраля. Вакантные места резервистов, которые оставались, заняли Юлия Журавок и Руслан Ткаленко.
Тренерский штаб принял окончательное решение по составу после окончания гонок шестого этапа Кубка IBU. Юлия Журавок на Кубке IBU в масс-старте завоевала бронзу.
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Состав сборной Украины
Женщины
- Елена Пидгрушная
- Юлия Джима
- Валя Семеренко
- Вита Семеренко
- Анастасия Меркушина
- Юлия Журавок
Мужчины
- Дмитрий Подручный
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Сергей Семенов
- Руслан Ткаленко
- Богдан Цымбал
Первой гонкой чемпионата мира станет смешанная эстафета, которая состоится 13 февраля. Начало гонки в 15:45.
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