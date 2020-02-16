Чемпионат мира по биатлону: сборная Украины потеряла лидера

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антхольце. Гонка состоится в среду, 19-го февраля.

Об этом после гонки преследования сообщил главный тренер сборной Юрай Санитра в эфире телеканала "UA: Перший".

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Сам Подручный сообщил, что во время гонки у него возникли проблемы со спиной. Дмитрий с 5 промахами финишировал только 30-м.

Пока тренерский штаб не определился с биатлонистами, которые выступят в индивидуальной гонке. 17-го февраля биатлонистов ждет отдых.

Чемпионат мира возобновится во вторник, 18-го февраля. На старт индивидуальной гонки выйдут женщины.

В этой гонке за Малый хрустальный глобус поборется представительница Украины Юлия Джима.

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