Чемпионат мира по биатлону: сборная Украины установила уникальное достижение
Сборная Украины по биатлону вот уже восьмой подряд чемпионат мира получала хотя бы одну медаль. По этому показателю "сине-желтым" не уступают только грозные команды Норвегии, Германии и Франции.
Чемпионат мира проходит ежегодно, кроме сезона, когда проводится зимняя Олимпиада. Таким образом, за последние 10 лет прошло 8 чемпионатов мира и три Олимпиады.
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На всех восьми чемпионатах мира сборная Украины получала как минимум одну медаль.
Последний раз Украина не привозила награду с чемпионата мира в 2009 году, который проходил в Пхенчхане (Южная Корея).
На восьми чемпионатах мира сборная Украины завоевала 15 наград: три золота, два серебра и 10 бронзовых медалей.
Наиболее урожайным для Украины был чемпионат мира 2013 в Нове-Место (Чехия). На нем украинцы выиграли 5 наград: 1 золотую и серебряную и 3 бронзовые медали.
За последние 10 лет чемпионами мира по биатлону среди украинцев становились Дмитрий Пидручный (2019), Валентина Семеренко (2015) и Елена Пидгрушная (2013).
Всего за период независимости Украины только четверо наших биатлонистов и биатлонисток выигрывали золото чемпионата мира.
Кроме Пидручного, Пидгрушной и Семеренко, золото выигрывала Елена Зубрилова. В 1999 году Зубрилова выиграла три золота, а в 2002 – одно.
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