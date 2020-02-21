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Чемпионат мира по биатлону: состав женской сборной на решающую эстафету

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Анастасия Меркушина / biathlon.com.ua

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился со спортсменками, которые примут участие в женской эстафетной гонке на Чемпионате мира. Она запланирована на субботу, 22 февраля.

Решение о составе на женскую эстафету было принято после утренней тренировки биатлонисток. Первый этап пробежит Анастасия Меркушина, второй – Юля Джима, третий – Вита Семеренко, а четвертый – Елена Пидгрушная.

К слову: Украинка Меркушина пожаловалась на нечестную игру соперниц на Чемпионате мира по биатлону

"Мы посмотрели на состояние Вали и Виты, они выполнили определенную работу, и мы оценили их возможности – по самочувствию, по работоспособности. Сама Валя сказала, что пока она не в том состоянии, чтобы выступать на таком уровне. Настя же наоборот заверила, что будет работать на максимуме", – рассказал старший тренер женской сборной Украины Валерий Лесников в комментарии biathlon.com.ua.

Женская эстафета состоится 22 февраля. Начало – в 12:45.

Сборная Украины не слишком удачно выступает на Чемпионате мира в итальянском Антхольце. Пока лучшее достижение украинских биатлонистов – четвертое место Елены Пидгрушной в спринте, а также пятая позиция в смешанной эстафете.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости биатлона
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