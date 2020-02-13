Чемпионат мира по биатлону: Украина обидно потеряла награду
В итальянском Антхольце 13 февраля стартовал чемпионат мира по биатлону. Первой гонкой была классическая смешанная эстафета.
Результаты гонки
1. Норвегия
2. Италия
3. Чехия
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5. Украина
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Ход гонки
На первом этапе значительная часть биатлонисток держалась в тесной группе. Только после второй стрельбы отрывы несколько выросли.
Лидерство в эстафете захватила норвежка Марте Олсбю Ройселанд. За ней бежала итальянка Лиза Виттоцци.
Украинка Анастасия Меркушина, которая после стрельбы была второй, передала эстафету Юлии Джимме седьмой.
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По результатам второго этапа Тириль Экхофф закрепила лидерство для Норвегии. Италия продолжала удерживать второе место. Украинка Джима, несмотря на 2 запасные патроны на "стойке", поднялась на пятое место.
По результатам третьего этапа, на котором уже бежали мужчины, распределение сил не изменилось. Тарьей Бё, несмотря на два промаха, сохранил лидерство для Норвегии. Вслед за ним бежали итальянец Лукас Хофер и чех Ондржей Моравец.
Украинец Артем Прима использовал 2 запасные патроны и держался в топ-5 с отставанием от третьего места почти 30 секунд.
На последнем этапе борьба за победу развернулась между норвежцем Йоханнесом Бё и Домиником Виндишем. Бё лучше отработал на стойке и принес Норвегии победу.
Итальянец Виндиш удержал второе место – серебро.
За бронзу до последней стрельбы боролись чех Михал Крчмарж и украинец Дмитрий Пидручный. Пидручный пошел на штрафной круг, чем позволил Крчмаржу выиграть для Чехии бронзу.
Пидручный финишировал пятым, проиграв немцу Бенедикту Долли 7 секунд.