Чемпионат мира по биатлону: Украина обидно потеряла награду

В итальянском Антхольце 13 февраля стартовал чемпионат мира по биатлону. Первой гонкой была классическая смешанная эстафета.

Результаты гонки

1. Норвегия

2. Италия

3. Чехия

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5. Украина

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Ход гонки

На первом этапе значительная часть биатлонисток держалась в тесной группе. Только после второй стрельбы отрывы несколько выросли.

The mixed relay is off! Who will be crowned World Champions in #antholz2020? Join us for all the action live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/4mN8uaabtf — IBU World Cup (@IBU_WC) February 13, 2020

Лидерство в эстафете захватила норвежка Марте Олсбю Ройселанд. За ней бежала итальянка Лиза Виттоцци.

Украинка Анастасия Меркушина, которая после стрельбы была второй, передала эстафету Юлии Джимме седьмой.

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По результатам второго этапа Тириль Экхофф закрепила лидерство для Норвегии. Италия продолжала удерживать второе место. Украинка Джима, несмотря на 2 запасные патроны на "стойке", поднялась на пятое место.

По результатам третьего этапа, на котором уже бежали мужчины, распределение сил не изменилось. Тарьей Бё, несмотря на два промаха, сохранил лидерство для Норвегии. Вслед за ним бежали итальянец Лукас Хофер и чех Ондржей Моравец.

Украинец Артем Прима использовал 2 запасные патроны и держался в топ-5 с отставанием от третьего места почти 30 секунд.

На последнем этапе борьба за победу развернулась между норвежцем Йоханнесом Бё и Домиником Виндишем. Бё лучше отработал на стойке и принес Норвегии победу.

Итальянец Виндиш удержал второе место – серебро.

Nervous shooting in the stand but they all go down for J.T Boe who takes the lead, Italy remain second and the Czech Republic third. #antholz2020 Watch the end of the race on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/aw9yCohKex — IBU World Cup (@IBU_WC) February 13, 2020

За бронзу до последней стрельбы боролись чех Михал Крчмарж и украинец Дмитрий Пидручный. Пидручный пошел на штрафной круг, чем позволил Крчмаржу выиграть для Чехии бронзу.

Пидручный финишировал пятым, проиграв немцу Бенедикту Долли 7 секунд.