Чемпионат мира по биатлону: Украинка Меркушина пожаловалась на нечестную игру соперниц

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала выступление на чемпионате мира по итогам одиночной смешанной эстафеты. Вместе с Дмитрием Пидручным она финишировала 10-й.

Меркушина после гонки в интервью телеканалу "UA: Первый" пожаловалась на нечестную игру соперниц.

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На первом круге была нечестная игра со стороны некоторых девушек: ходили по палкам, лыжам, выталкивали других. Доротея Вирер тоже жаловалась на это в раздевалке. Увидим, будет ли грязная игра на женской эстафете. Буду давать сдачи, если будут бить по палкам,

– сказала Меркушина.

После третьего этапа, на котором бежала Меркушина, Украина сохраняла шансы на награду. Однако Дмитрий Пидручный использовал 3 дополнительных патрона на первой стрельбе и потерял шанс побороться за подиум.

После гонки Пидручный заявил, что ему было сложно все время догонять соперников.

"Приходилось постоянно догонять. Возможно, из-за этого не справился на стрельбе. Вроде ветер такой же был. Пытался уменьшить отставание. На 1-м этапе получилось, а на 2-м уже нет. Нам вместе с Меркушиной бегать комфортно", – отметил Дмитрий.

Также он сказал, что готовится к масс-старту, который состоится 23 февраля. Пидручный будет единственным представителем Украины в гонке.