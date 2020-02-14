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Чемпионат мира по биатлону: Украину впервые в истории представят 5 биатлонистов

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Дмитрий Пидручный / GETTY IMAGES

Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону назвал состав на спринтерскую гонку чемпионата мира. Гонка состоится в субботу, 15 февраля.

О составе на спринт в Антхольце сообщил старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра.

К теме: Чемпионат мира по биатлону-2020: результаты всех гонок

Состав на спринт

  • Дмитрий Пидручный
  • Артем Прима
  • Сергей Семенов
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цымбал

Впервые на мировом первенстве мужскую украинскую команду будут представлять пять спортсменов.

Важно: Чемпионат мира по биатлону: где смотреть онлайн

Это стало возможным благодаря победе Дмитрия Пидручного на чемпионате мира в 2019 году. Как известно, в прошлом году в шведском Эстерсунде Дмитрий выиграл гонку преследования.

Пидручный до сих пор единственный украинец, который выиграл золото чемпионата мира.

После двух дней на чемпионате мира 2020 года в Италии сборная Украины не получила ни одной медали.

13 февраля в смешанной эстафете украинцы стали 5-ми, а 14 февраля Елена Пидгрушная заняла четвёртое место в спринте.

Чемпионат мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Чемпионат мира по биатлону Новости биатлона
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