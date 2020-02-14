Чемпионат мира по биатлону: Украину впервые в истории представят 5 биатлонистов
Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону назвал состав на спринтерскую гонку чемпионата мира. Гонка состоится в субботу, 15 февраля.
О составе на спринт в Антхольце сообщил старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра.
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Состав на спринт
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Сергей Семенов
- Антон Дудченко
- Богдан Цымбал
Впервые на мировом первенстве мужскую украинскую команду будут представлять пять спортсменов.
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Это стало возможным благодаря победе Дмитрия Пидручного на чемпионате мира в 2019 году. Как известно, в прошлом году в шведском Эстерсунде Дмитрий выиграл гонку преследования.
Пидручный до сих пор единственный украинец, который выиграл золото чемпионата мира.
После двух дней на чемпионате мира 2020 года в Италии сборная Украины не получила ни одной медали.
13 февраля в смешанной эстафете украинцы стали 5-ми, а 14 февраля Елена Пидгрушная заняла четвёртое место в спринте.