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Чемпионат мира по биатлону: в каком составе сборная Украины выступит в мужской эстафете

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Дмитрий Пидручный / biathlon.com.ua

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоятся классические эстафеты. Вслед за женскими командами с "четверками" на гонку определились и мужчины.

Начинать гонку в составе сборной Украины будет Артем Прима. Последний этап будет закрывать капитан команды Дмитрий Пидручный.

К теме: Чемпионат мира по биатлону: состав женской сборной на решающую эстафету

Состав сборной Украины

  • Артем Прима
  • Сергей Семенов
  • Руслан Ткаленко
  • Дмитрий Пидручный

В таком составе мужские сборная Украины в этом сезоне в эстафете не выступала.

Мужская эстафета начнется в 15:45.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Чемпионат мира по биатлону Новости биатлона Спорт
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