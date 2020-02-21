Чемпионат мира по биатлону: в каком составе сборная Украины выступит в мужской эстафете
В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоятся классические эстафеты. Вслед за женскими командами с "четверками" на гонку определились и мужчины.
Начинать гонку в составе сборной Украины будет Артем Прима. Последний этап будет закрывать капитан команды Дмитрий Пидручный.
К теме: Чемпионат мира по биатлону: состав женской сборной на решающую эстафету
Состав сборной Украины
- Артем Прима
- Сергей Семенов
- Руслан Ткаленко
- Дмитрий Пидручный
В таком составе мужские сборная Украины в этом сезоне в эстафете не выступала.
Мужская эстафета начнется в 15:45.
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