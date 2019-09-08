Чемпионат мира по футболу 2030 года может состояться сразу в трех странах

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Чемпионат мира по футболу 2030 года может состояться сразу в трех странах

Президент Эквадора Ленин Морено предложил Колумбии и Перу вместе принять Чемпионат мира по футболу 2030 года.

Информацию о таком предложении Ленин Морено опубликовал у себя в твиттере.

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"Я предложил президентам [Колумбии] Ивану Дуке и [Перу] Мартину Вискарра организовать чемпионат мира по футболу в Эквадоре, Колумбии и Перу в 2030 году. В этом году в Южной Америки есть хорошие шансы принять ЧМ. Мы предоставим полную поддержку Федерации футбола Эквадора и ее лидеру", – написал Ленин Морено.

Однако, каковы шансы у стран Южной Америки сейчас судить трудно. Дело в том, что в 2022 году Мундиаль примет Катар. После этого в 2026 году сразу три страны – Канада, США и Мексика. Южная Америка уже принимала Чемпионат мира. Это было в 2014 году, где хозяйкой турнира была Бразилия. После этого в 2018 году Мундиаль отдали России. Зато Африка принимала турнир лишь однажды – в 2010 году хозяйкой Мундиаля была ЮАР.

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Теги: Спорт Колумбия Перу Эквадор Футбол
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