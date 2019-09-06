Чемпионат мира по футболу среди юниоров может пройти в Украине

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Чемпионат мира по футболу среди юниоров может пройти в Украине

Украина будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу среди сборных U-17 или U-20. Такую идею озвучил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Однако по словам Павелко, Украине надо будет подождать как минимум три-четыре года, прежде чем претендовать на проведение турнира такого масштаба.

"Принимаются решения в зависимости от многих факторов. У нас только недавно в 2018 году прошел финал Лиги чемпионов. Нужна будет пауза, чтобы через 3-4 года к нам вернулся такой праздник футбола. Мы реально оцениваем свои шансы, сделаем все возможное, чтобы наша заявка и страна получила возможность проведения турнира, после рассмотрения всех кандидатур", – рассказал в комментарии телеканалу "Футбол 1/2" Андрей Павелко.

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Он также надеется, что другие европейские страны поддержат украинскую заявку во время голосования в ФИФА. Пока же УАФ заручилась поддержкой президента УЕФА Александера Чеферина, посетившего Украину.

Стоит добавить, что Украина может принять еще один знаковый матч. Харьков есть среди претендентов на проведение финала Лиги Европы 2021 года.

 

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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