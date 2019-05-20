Чемпионат мира по хоккею – топ-3 гола игрового дня: видео

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ЧМ-2019 по хоккею
ЧМ-2019 по хоккею / twitter.com/Hockey_FRA

На чемпионате мира по хоккею в Словакии завершился 10-й игровой день. Победы одержали фавориты первенства США, Россия, Финляндия и Чехия.

Всего было заброшено 15 шайб. Больше всего в матче Австрия – Чехия, где победу одержали чехи 8:0.

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Результативные броски двух игроков сборной Чехии попали в топ-3 игрового дня. В частности, шайба Доминика Кубалика и Совет Факса.

Лучший гол в активе финского хоккеиста Доминика Симона.

На чемпионате мира по хоккею стали известны все участники плей-офф раунда. Также известна сетка плей-офф.

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Чемпионат мира по хоккею 2019 Хоккей
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