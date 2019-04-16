Чемпионат мира по хоккею: что можно ожидать от сборной Украины

С 28 апреля по 4 мая в Эстонии пройдет Чемпионат мира по хоккею (Дивизион 1В). Нидерланды, Польша, Украина, Япония, Эстония, Румыния – шесть команд поборются за титул сильнейшей и выход в дивизион рангом выше.

В этом году, сборная Украины является симбиозом опытных и молодых игроков. Впервые на чемпионат мира поедут такие спортсмены, как Александр Пересунько, Игорь Мережко и Дмитрий Даниленко. На прошлой юниорском чемпионате мира эти спортсмены показали невероятный результат. Они смогли одержать победу и вывели команду на Чемпионат выше.

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Стоит отметить, что Игорь Мережко не первый год выступает в одной из лучших юниорских лиг мира – WHL, а Александр Пересунько стал лучшим атакующим игроком заокеанского чемпионата NCDC.

Также, изменения коснулись и тренерского штаба – национальную команду возглавил Андрей Срюбко.

Одним из лидеров нашей группы считается Польша, ранее выступавшая в дивизионе выше. Зимой сборная Украины уступила полякам на товарищеском турнире. Сейчас же украинская команда решительно настроена на победу.

Телеканал XSPORT покажет матчи чемпионатом мира по хоккею в прямом эфире.