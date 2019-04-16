Чемпионат мира по хоккею: что можно ожидать от сборной Украины

11 Читати новину українською
Сборная Украины по хоккею
Сборная Украины по хоккею

С 28 апреля по 4 мая в Эстонии пройдет Чемпионат мира по хоккею (Дивизион 1В). Нидерланды, Польша, Украина, Япония, Эстония, Румыния – шесть команд поборются за титул сильнейшей и выход в дивизион рангом выше.

В этом году, сборная Украины является симбиозом опытных и молодых игроков. Впервые на чемпионат мира поедут такие спортсмены, как Александр Пересунько, Игорь Мережко и Дмитрий Даниленко. На прошлой юниорском чемпионате мира эти спортсмены показали невероятный результат. Они смогли одержать победу и вывели команду на Чемпионат выше.

Читайте также: Сборная Украины по хоккею сыграет матч против сборной клубов УХЛ

Стоит отметить, что Игорь Мережко не первый год выступает в одной из лучших юниорских лиг мира – WHL, а Александр Пересунько стал лучшим атакующим игроком заокеанского чемпионата NCDC.

Также, изменения коснулись и тренерского штаба – национальную команду возглавил Андрей Срюбко.

Одним из лидеров нашей группы считается Польша, ранее выступавшая в дивизионе выше. Зимой сборная Украины уступила полякам на товарищеском турнире. Сейчас же украинская команда решительно настроена на победу.

Телеканал XSPORT покажет матчи чемпионатом мира по хоккею в прямом эфире.

blog_ava
Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты
сегодня
345615
Теги: Спорт Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Игрок сборной Бразилии совершил ужасный фол в чемпионате Китая: видео
сегодня 12:51 Игрок сборной Бразилии совершил ужасный фол в чемпионате Китая: видео
197
Усик может побеждать любого тяжеловеса, – экс-тренер сборной Украины по боксу Сосновский
15 апреля 16:29 Усик может побеждать любого тяжеловеса, – экс-тренер сборной Украины по боксу Сосновский
Станіслав Безушко 144
Для нас, украинцев, Россия – агрессор, – футболист откровенно высказался о войне на Донбассе
сегодня 11:39 Для нас, украинцев, Россия – агрессор, – футболист откровенно высказался о войне на Донбассе
180
Легендарный биатлонист признался, что имел пристрастие к алкоголю в детском возрасте
15 апреля 22:47 Легендарный биатлонист признался, что имел пристрастие к алкоголю в детском возрасте
81
Ломаченко стал лицом Philipp Plein, его халат на бой против Кроллы стоил 300 тысяч долларов
15 апреля 19:38 Ломаченко стал лицом Philipp Plein, его халат на бой против Кроллы стоил 300 тысяч долларов
256
Новости
Больше новостей
Залиште відгук