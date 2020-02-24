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Чемпионат мира по хоккею среди женщин: Украина в овертайме уступила Турции

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Женская сборная Украины по хоккею / otv.ua

В Акюрейри (Исландия) женская сборная Украины по хоккею начала выступления на чемпионате мира в дивизионе 2 группа В. В первом матче наши девушки сумели сделать камбэк в две шайбы против Турции, но проиграли в овертайме.

В своем первом групповом матче сборная Украины уступила Турции. В свой актив наши девушки записали одно зачетное очко.

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Украина – Турция 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Уже на восьмой минуте встречи сборная Украины осталась в меньшинстве, а счет на табло был 0:2 в пользу турецких хоккеисток.

На 20-й минуте встречи Украина взяла преимущество в свои руки. Теперь уже хоккеистки из Турции половину периода провели на своей части площадки, чем сумели воспользоваться Татьяна Чижова и Юлия Добровольская, которые по очереди огорчили вратаря соперниц и сравняли счет.

В третьем периоде турецкие хоккеистки играли очень осторожно, стараясь, в первую очередь, не пропустить. Обе сборные физически "подсели" и довели игру до овертайма, но судьба больше улыбнулась сборной Турции.

Добавим, следующим соперником сборной Украины будет Хорватия. Нашими групповыми соперниками являются также сборные Исландии, Новой Зеландии и Австралии.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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