ПСЖ стал чемпионом Франции

Во Франции таки решили досрочно остановить футбольный сезон. Также там приняли решение признать ПСЖ чемпионом страны.

О том, что ПСЖ признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона Лиги 1 сообщает заместитель главного редактора L'Equipe Жоэль Доменигетти.

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Чемпионаты завершены. Места в таблице зафиксированы. ПСЖ – чемпион Лиги 1,

– написал журналист в твиттере.

На момент остановки чемпионата из-за COVID-19 парижане лидировали в таблице, опережая "Марсель" на 12 очков.

Франция стала второй страной после Нидерландов, где досрочно решили завершить чемпионат. Впрочем, в Нидерландах не определили чемпиона.

К подобному шагу планирует прибегнуть Бельгия.

Во Франции решили отказаться от проведения футбольных матчей до конца лета из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на 30 апреля во Франции подтверждено 166 543 случая заражения, 24 121 человек умер.

Также президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы европейские чемпионаты по футболу не были восстановлены по примеру Франции.

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