Чемпионат Швейцарии по футболу прервали из-за коронавируса

В Швейцарии запретили массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Поэтому и матчи чемпионата страны по футболу пришлось отложить.

На выходных (7-8 марта) в Швейцарии должен был состояться очередной тур чемпионата. Однако власти страны запретили массовые мероприятия, участие в которых принимают тысячи или более лиц. Поэтому проведение чемпионата оказалось под угрозой. В итоге матчи пришлось отложить на более поздний срок, говорится на сайте швейцарской Суперлиги.

Примечательно: Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили

Сначала клубы планировали провести матчи без зрителей. Однако впоследствии отказались от этого решения по экономическим причинам. А также потому, что в календаре есть еще немало альтернативных дат, когда можно провести эти матчи со зрителями.

Поэтому матчи 25 и 26 тура швейцарской Суперлиги решили отложить. Они должны были состояться 7-8 и 14-15 марта. Если запрет на массовые мероприятия будет действовать и в дальнейшем. то перенесут и матчи 27-го тура, который запланирован на 21-22 марта.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала