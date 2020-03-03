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Чемпионат Швейцарии по футболу прервали из-за коронавируса

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В Швейцарии запретили массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Поэтому и матчи чемпионата страны по футболу пришлось отложить.

На выходных (7-8 марта) в Швейцарии должен был состояться очередной тур чемпионата. Однако власти страны запретили массовые мероприятия, участие в которых принимают тысячи или более лиц. Поэтому проведение чемпионата оказалось под угрозой. В итоге матчи пришлось отложить на более поздний срок, говорится на сайте швейцарской Суперлиги.

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Сначала клубы планировали провести матчи без зрителей. Однако впоследствии отказались от этого решения по экономическим причинам. А также потому, что в календаре есть еще немало альтернативных дат, когда можно провести эти матчи со зрителями.

Поэтому матчи 25 и 26 тура швейцарской Суперлиги решили отложить. Они должны были состояться 7-8 и 14-15 марта. Если запрет на массовые мероприятия будет действовать и в дальнейшем. то перенесут и матчи 27-го тура, который запланирован на 21-22 марта.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Швейцария Спорт Футбол
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