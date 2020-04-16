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Чемпионат Таджикистана? Я к такому уровню не опускаюсь, – Олег Блохин

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Олег Блохин / Команда №1

Знаменитый украинский футболист и тренер Олег Блохин рассказал, как проводит время на карантине и что он думает о коронавирусе.

Блохин признался, что не следит за чемпионатами Беларуси и Таджикистана во время карантина.

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О чем там следить! Белорусы всерьез говорят, что турнир в них сильнее украинского – но это же даже не смешно. Чемпионат Таджикистана? Я к такому уровню не опускаюсь (смеется). И нашу-то Премьер-лигу до паузы трудом смотрю, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызвал, а тут – Беларусь и, тем более, Таджикистан,
– сказал специалист в интервью "Футбольному клубу".

Блохин рассказал и о своих увлечениях на время карантина: "До карантина ходил на пилатес, теперь занимаюсь им дома. Под настроение могу почитать, но не электронные, а живые, бумажные книги. От компьютеров и планшетов сильно устают глаза. А еще – любим с женой разгадывать кроссворды. Это занятие хорошо тренирует память. Жаль, дочери не сильны в шахматах".

  • В прошлом году специалист перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи, но сейчас чувствует себя нормально.
  • Последним в тренерской карьере Блохина было киевское "Динамо". Сейчас он более пяти лет остается без тренерской работы после увольнения в "Динамо" в апреле 2014 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Футбол Спорт Новости Беларуси Таджикистан Олег Блохин
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