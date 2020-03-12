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Чемпионат Украины по баскетболу досрочно завершили — детали

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12 марта в онлайн режиме состоялось экстренное заседание исполкома Федерации баскетбола Украины, на котором был принят ряд важных вопросов относительно проведения официальных соревнований под эгидой ФБУ в условиях распространения в мире коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

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Итогом заседания стало завершение всех баскетбольных соревнований в Украине под эгидой ФБУ:

  • Завершить проведение чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд в Суперлиге и Высшей лиге.
  • Завершить проведение чемпионата Украины по баскетболу среди женских команд в Суперлиге и Высшей лиге.
  • Перенести Финал четырех Кубка Украины среди мужских команд на сентябрь 2020 года.
  • Приостановить проведение чемпионата Украины Суперлига 3х3, а также Молодежных Лиг до 3 апреля 2020 года.

Призеры чемпионатов будут определены согласно рейтингу команд на момент окончания соревнований.

К слову, НБА приостановила все матчи на неопределенный срок из-за коронавируса. Согласно заявлению, один из игроков "Юты Джаз" сдал положительный результат на Covid-19.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол
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