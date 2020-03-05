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Чемпионат Украины по футболу официально решили расширить до 16 клубов

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Чемпионат Украины по футболу официально решили расширить до 16 клубов / shakhtar.com

В четверг, 5 марта, в Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ). По итогам проведенной работы комитет утвердил формат Всеукраинских соревнований среди команд клубов УПЛ на сезон 2021/2022.

Летом члены Исполкома приняли решение, что в сезоне 2020/2021 чемпионат Украины по футболу будет расширен до 14 клубов. В сезоне 2021/2022 в УПЛ будет выступать уже 16 клубов.

Последний раз чемпионат Украины проводился с 14 командами в сезоне 2015/2016, когда чемпионом стало "Динамо". 16 команд, в сезоне 2013/2014, а чемпионом стал "Шахтер".

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О том, что чемпионат Украины по футболу будет расширен до 16 команд с 2021 года сообщил глава УАФ Андрей Павелко.

Это один из главных признаков того, что украинский футбол растет после нескольких сложнейших лет в условиях войны и экономического спада. Это новые возможности для роста клубов и привлечение болельщиков на стадионы в разных уголках Украины,
– заявил Павелко.

По его словам, сезон 2021/2022 обещает стать переломным для всего украинского футбола.

Павелко сообщил, что в сезоне 2021/2022 должна произойти:

  • трансформация чемпионата молодежных команд
  • с сезона 2021/2022 планируют покрыть технологии VAR все матчи чемпионата Украины;.
  • Исполком утвердил стратегию развития женского футбола на следующие 4 года. В частности, это обязательное наличие женских команд во всех клубах УПЛ.

Сейчас в чемпионате Украины выступают 12 команд. Команды играют 22 тура, после чего разделяются на две "шестерки" – верхнюю и нижнюю. После разделения верхняя шестерка разыгрывает награды, а нижняя – борется за выживание.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ
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