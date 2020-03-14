Чемпионат Украины по футболу приостановят из-за коронавируса

Чемпионат Украины по футболу (УПЛ) может быть приостановлен из-за пандемии коронавируса. Сейчас футбольные матчи в Украине проходят без зрителей.

Издание Tribuna.com информирует, что решение о приостановлении УПЛ будет принято во вторник, 17 марта.

В этот день УПЛ проведет консультации с УЕФА по вопросу возможного прекращения чемпионата через коронавирус.

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17 марта УЕФА проведет экстренное заседание, на котором будет принято решение относительно судьбы Евро-2020. Участие в онлайн-заседании примут все ассоциации УЕФА.

Большинство европейских чемпионатов уже прекращены до апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

В Украине принято решение, что футбольные матчи будут проходить без зрителей.

По состоянию на 14 марта в Украине один человек умер от коронавируса. Женщина пожилого возраста умерла в Радомышле. У нее была повышенная температура, но она поздно обратилась к врачам.

В Украине зафиксировали 2 случая заболевания. Оба случая в Черновицкой области.

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12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.

Украина с 15 марта закрывает все наземные границы, а также с 17 марта на две недели приостанавливает авиасообщение. В Украину будет запрещено въезжать иностранцам.

Украинцы, которые прибывают из тех стран, где эпидемия коронавируса, будут отправляться на обсервацию.



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