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Чемпионат Украины по хоккею приостановлен – когда доиграют плей-офф турнира

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Директорат Украинской хоккейной лиги решил приостановить чемпионат Украины в связи с мерами, принятыми Кабинетом Министров Украины по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Важно Чемпионат Украины по футболу официально приостановили – решение УАФ

Матчи полуфинальной стадии плей-офф УХЛ доиграют в сентябре 2020 года. Новый сезон Украинской хоккейной лиги начнется 1 октября 2020 года.

В 1/2 финала плей-офф сыграют "Кременчуг" – "Белый Барс" и "Донбасс" – "Днепр".

Карантин в Украине: основное по состоянию на 17 марта

  • Украина ввела карантин на своей территорий из-за пандемии коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.
  • Кроме того, государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
  • С 12:00 18 марта ограничения коснутся и междугородного транспорта. Будут запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки.
  • В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом, в маршрутках можно ездить только по 10 человек, а в вагонах трамвая и троллейбусах по 20. Метро в Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта вообще прекращает работу.
  • Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
  • В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.

що заборонено в Україні карантинКарантин в Украине: основные ограничения / Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Коронавирус в Украине Спорт Хоккей
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