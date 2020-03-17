Чемпионат Украины по хоккею приостановлен – когда доиграют плей-офф турнира
Директорат Украинской хоккейной лиги решил приостановить чемпионат Украины в связи с мерами, принятыми Кабинетом Министров Украины по предотвращению распространения коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.
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Матчи полуфинальной стадии плей-офф УХЛ доиграют в сентябре 2020 года. Новый сезон Украинской хоккейной лиги начнется 1 октября 2020 года.
В 1/2 финала плей-офф сыграют "Кременчуг" – "Белый Барс" и "Донбасс" – "Днепр".
Карантин в Украине: основное по состоянию на 17 марта
- Украина ввела карантин на своей территорий из-за пандемии коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.
- Кроме того, государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- С 12:00 18 марта ограничения коснутся и междугородного транспорта. Будут запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки.
- В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом, в маршрутках можно ездить только по 10 человек, а в вагонах трамвая и троллейбусах по 20. Метро в Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта вообще прекращает работу.
- Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
- В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.
Карантин в Украине: основные ограничения / Инфографика 24 канала
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