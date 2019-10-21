Чемпионат Украины слабый и не может быть показателем силы "Шахтера", – тренер "Динамо" Загреб

Наставник загребского "Динамо" Ненад Белица поделился ожиданиями от матча против "Шахтера". Команды встретятся 22 октября в Лиге чемпионов.

Главный тренер хорватов назвал украинский чемпионат довольно слабым, поэтому он не является показателем силы "Шахтера".

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Наш тренерский штаб просматривал матчи "Шахтера", но их чемпионат довольно слабый и не может быть показателем силы соперника. Мы больше ориентировались на матчи в Лиге чемпионов, в том числе прошлогодние. У них очень сильная команда. Надеюсь, что сыграем лучше, чем в недавней встрече с "Манчестер Сити", и вернемся домой с положительным результатом,

– цитирует тренера загребского "Динамо" сайт УЕФА.

Что известно о матче "Шахтер" – "Динамо" Загреб? Поединок в рамках 3 тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 22 октября в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало игры в 19:55. Главным рефери поединка будет Антонио Матеу Лаос.

До матча с хорватскими "динамовцами" дончане провели матч 11 тура чемпионата Украины. "Горняки" уничтожил "Колос" со счетом 6:0.

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Сейчас "Шахтер" – единственный клуб из топ-лиг Европы, который не нес потерь на внутренней арене.