Чемпионов отличает то, что они способны отыскать силы идти дальше: Беленюк поддержал Гвоздика

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/beleniuk

Украинский борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк поддержал Александра Гвоздика после поражения Артуру Бетербиеву. Жан посвятил Гвоздику сообщение в фейсбуке.

Беленюк написал, что великих чемпионов отличает то, что после любой неудачи, они способны отыскать в себе силы идти дальше.

Как это было: Гвоздик – Бетербиев: видео боя

Это спорт, здесь бывают как феноменальные победы, так и досадные поражения! Великих чемпионов отличает лишь то, что после любой неудачи они способны отыскать в себе силы идти дальше! Наша задача как преданных болельщиков только поддержать! Уверен, Саша себя еще проявит, ведь #віннашчемпіон,
– написал Беленюк.

Что известно о бое Гвоздик – Бетербиев?
Это был объединенный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Украинский боксер побеждал россиянина по очкам. Однако в десятом раунде россиянин трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Это первое поражение Гвоздика в карьере. Бетербиев же выиграл 15-й подряд бой досрочно. За поединок оба боксера заработали по 1,5 миллиона долларов.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Гвоздик – Бетербиев Александр Гвоздик Спорт Бокс Жан Беленюк
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