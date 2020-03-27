Чемпионские бои Ломаченко и Постола хотят провести вовремя несмотря на карантин в США

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, рассказал, когда состоятся поединки с участием украинцев Василия Ломаченко и Виктора Постола. Василий должен встретиться с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (30 мая), а Постол – с чемпионом WBC и WBO Хосе Карлосом Рамиресом (9 мая).

Несмотря на карантин в США, введенный для борьбы с пандемией коронавируса, Арум все еще надеется сохранить боксерские шоу, запланированные на май.

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В комментарии badlefthook.com он заявил, что компания не назначала новую дату для боя Ломаченко – Лопес.

В то же время Арум понимает, что уже сейчас надо думать о переносе этих поединков

Мы надеемся спасти майские события. Я надеюсь, что мы сохраним поединок Хосе Рамиреса с Виктором Постолом. Я не буду ничего предполагать по поводу боя Ломаченко – Лопес. Все зависит от того, когда удастся взять коронавирус под контроль. Мы не назначили новую дату. Надо посмотреть, как все сложится. Бой может состояться в июне или июле. Мы до сих пор хотим провести поединок в Нью-Йорке,

– сказал Арум.

США вышли на первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом, став эпицентром пандемии. Там зафиксировано 85 991 случаев заболевания.

Ломаченко – Лопес: последние детали

Поединок запланирован на 30 мая в Нью-Йорке (США) на "Мэдисон-сквер-гарден". На кону поединка, вероятно, будут стоять все чемпионские пояса легкого веса.

Из-за неопределенности судьбы поединка Василий Ломаченко вернулся в Украину.

Теофимо также решил покинуть Нью-Йорк и подтвердил, что бой перенесут из-за пандемии коронавируса.

В рамках вечера бокса 30 мая хотел выступить Александр Гвоздик. Однако украинец отложил возвращение в ринг именно из-за коронавируса.

Бой Постола во второй раз перенесут

Бой украинца Виктора Постола с Хосе Карлосом Рамиресом могут вторично перенести из-за коронавируса.

Поединок за чемпионские пояса WBC и WBO в первом полусреднем весе должен был состояться 1 февраля в Китае.

Из-за коронавируса поединок перенесли в США на 9 мая. И бой снова под угрозой срыва из-за коронавируса.

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