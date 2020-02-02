Чемпионский бой украинца перенесут в США из-за коронавируса
Титульный поединок украинца Виктора Постола перенесут из Китая в США из-за вспышки коронавируса. Украинец проведет бой за титулы WBC и WBO против Хосе Карлоса Рамиреса.
Новая дата поединка пока неизвестна. Зато бой, скорее всего, состоится в США, сообщает Boxing News 24.
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Вице-президент Top Rank Карл Моретти сообщил, что в рамках вечера бокса с боем Постол – Рамирес может пройти поединок чемпиона WBA и IBF в первом полусреднем весе Джоша Тейлора и с Апинуном Хонгсонгом.
Бой Постол – Рамирес был запланирован на 1 февраля на китайском острове Хайнань. Но промоутерская компания Top Rank перенесла поединок из-за коронавируса в Китае.
Основное о смертельном коронавирусе
- Коронавирус вспыхнул в Китае и продолжает распространяться за пределами страны. По состоянию на 2 февраля от спровоцированной им вирусной пневмонии умерли 304 человека. Общее количество инфицированных – более 14 тысяч человек по всему миру. Выздоровели 328 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
- Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
- За пределами Китая зафиксированы десятки случаев заражения, в частности в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде, Камбодже, Германии, Финляндии и Индии.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай. Ряд стран заявил об эвакуации своих граждан из Китая.
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