Чемпионский бой украинца перенесут в США из-за коронавируса

Титульный поединок украинца Виктора Постола перенесут из Китая в США из-за вспышки коронавируса. Украинец проведет бой за титулы WBC и WBO против Хосе Карлоса Рамиреса.

Новая дата поединка пока неизвестна. Зато бой, скорее всего, состоится в США, сообщает Boxing News 24.

К теме: Возможно, это мой последний шанс стать чемпионом в такие годы, – Постол о бое с Рамиресом

Вице-президент Top Rank Карл Моретти сообщил, что в рамках вечера бокса с боем Постол – Рамирес может пройти поединок чемпиона WBA и IBF в первом полусреднем весе Джоша Тейлора и с Апинуном Хонгсонгом.

Бой Постол – Рамирес был запланирован на 1 февраля на китайском острове Хайнань. Но промоутерская компания Top Rank перенесла поединок из-за коронавируса в Китае.

Основное о смертельном коронавирусе