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Чемпионский бой украинца перенесут в США из-за коронавируса

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Виктор Постол / ktelegram.com

Титульный поединок украинца Виктора Постола перенесут из Китая в США из-за вспышки коронавируса. Украинец проведет бой за титулы WBC и WBO против Хосе Карлоса Рамиреса.

Новая дата поединка пока неизвестна. Зато бой, скорее всего, состоится в США, сообщает Boxing News 24.

К теме: Возможно, это мой последний шанс стать чемпионом в такие годы, – Постол о бое с Рамиресом

Вице-президент Top Rank Карл Моретти сообщил, что в рамках вечера бокса с боем Постол – Рамирес может пройти поединок чемпиона WBA и IBF в первом полусреднем весе Джоша Тейлора и с Апинуном Хонгсонгом.

Бой Постол – Рамирес был запланирован на 1 февраля на китайском острове Хайнань. Но промоутерская компания Top Rank перенесла поединок из-за коронавируса в Китае.

Основное о смертельном коронавирусе

  • Коронавирус вспыхнул в Китае и продолжает распространяться за пределами страны. По состоянию на 2 февраля от спровоцированной им вирусной пневмонии умерли 304 человека. Общее количество инфицированных – более 14 тысяч человек по всему миру. Выздоровели 328 человек.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
  • За пределами Китая зафиксированы десятки случаев заражения, в частности в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде, Камбодже, Германии, Финляндии и Индии.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай. Ряд стран заявил об эвакуации своих граждан из Китая.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Бокс Спорт Виктор Постол
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