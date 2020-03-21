Чемпионский бой украинца Постола во второй раз перенесут

Бой украинца Виктора Постола с Хосе Карлосом Рамиресом могут во второй раз перенести из-за коронавируса. Поединок за чемпионские пояса WBC и WBO в первом полусреднем весе должен был состояться 1 февраля в Китае. Из-за коронавируса поединок перенесли в США на 9 мая.

Рамирес в интервью ESPN заявил, что бой против Постола может быть второй раз отменен. И американец все равно начнет подготовку к поединку.

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Нам не хочется, чтобы это произошло во второй раз. Я сказал всем моим близким, чтобы они оставались дома. На этой неделе я начну подготовку. Не могу дождаться того момента, когда устрою отличный бой,

– сказал Рамирес.

Он также комплиментарно высказался о Постоле. Рамирес назвал украинца опытным боксером, который голоден к победам.

"Однажды он уже сделал сенсацию, когда побил Лукаса Маттиссе. Уверен, он выйдет на ринг подготовленным, потому что для него это возможность прорваться в высшую лигу", – сказал Рамирес.

О переносе боя против украинца поделился мыслями и тренер Рамиреса Роберт Гарсия.

Мы не хотим чтобы бой переносился дважды подряд. Все мои боксеры, кроме Рамиреса, остаются дома. Я сказал всем, чтобы держались подальше от спортзала. Надеюсь, что бой Хосе все же состоится, поэтому я не хочу, чтобы в зале находился кто-то, кому это не нужно,

– добавил Гарсия.

Что известно о Хосе Рамиресе?Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе. 27-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл. В активе Хосе 17 побед нокаутом.



Предыдущий бой Рамирес провел 27 июля 2019 года против Мориса Хукера. Это была третья защита титула для американца и он победил техническим нокаутом в 6 раунде.

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