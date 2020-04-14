Чемпионский бой Усика может пройти на НСК "Олимпийский" в Киеве
Промоутерская компания K2 Promotions Ukraine рассматривает вариант проведения боя украинца Александра Усика на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Александр Красюк, генеральный директор K2 Promotions Ukraine, рассказал о планах организации боя Усика в Киеве.
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"Мы об этом очень серьезно думаем, чтобы провести бой Усика на "Олимпийском". Для того, чтобы продать арену, то соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске. Это должен быть бой за пояс чемпиона мира.
Это должен быть серьезный соперник", – сказал Красюк в прямом эфире Instagram UkraineBoxing.
- Следующий бой украинский боксер должен провести против британца Дерека Чисоры. Боксеры должны были встретиться 23 мая в Лондоне (Англия).
- К сожалению, поединок перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
- Победитель поединка Усик – Чисора уже в следующем поединке может встретиться с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Энтони Джошуа.
- Усик – официальный претендент по линии WBO.
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