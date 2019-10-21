Через полчаса после того, как мы уехали, заработал снайпер, – Вирастюк о поездке на передовую

Двукратный обладатель титула "Самый сильный человек планеты" и четырехкратный победитель международных соревнований за звание "Самой сильной нации мира" Василий Вирастюк активно поддерживает украинскую армию. Богатырь часто бывал на передовой.

Сейчас Вирастюк помогает украинской команде военных в подготовке к международным соревнованиям "Игорь Непобежденных" (Invictus Games).

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Своими воспоминаниями о поездках на передовую Василий Вирастюк поделился в интервью АрмияInform.

"С военными сдружился еще до начала войны, часто бывал в гостях у пограничников. Посещал и западную границу, и восточную. На Востоке воевали спортсмены из нашей федерации. В частности, Александр Писаренко, которого мы называем на соревнованиях "Комбат". А также черновчанин Александр Кочергин, который выступает с нами. Среди друзей есть и те, кто получил ранение во время боевых действий. Когда есть свободная минута, стараюсь вырваться к ребятам, чтобы поддержать их. К сожалению, это удается не так часто, как хотелось бы", – рассказал Василий Вирастюк.

По его словам, во время таких поездок его больше всего поражают украинские военные.

Боевики стоят буквально в 300 метрах от наших позиций – видно, как они ходят в полный рост, стреляют. Как-то нам сказали, что участок, мимо которого должны пройти, простреливает снайпер. И пробирались там на полусогнутых ... Как-то я посещал друга с позывным "Эдельвейс" в районе Марьинки. Через полчаса после того, как мы уехали, начал работать снайпер. Вскоре попал под обстрел футбольный тренер Мирон Маркевич с коллегами. Потом стало понятно: их "сдали" кто-то из местных, а еще радиоэфир слушали. О моем пребывании там, как выяснилось, слышали даже в Донецке,

– отметил стронгмен.

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При этом Вирастюк рассказал, что местное население по-разному относится к тем, кто приезжает на передовую.

"Есть люди активные, радуются приезду. Есть те, кому не нравится эти визиты, потому что таких людей, как я, там называют туристами. В основном, конечно, радуются, потому что происходит что-то новое, кто-то приехал, что-то рассказал. Певцы ездят, чтобы поддержать песней. Мы едем к ребятам не с пустыми руками. К примеру, из Львова везли амуницию, футболки, различные подарки. Слухи о нашем приезде распространяются быстро. Нас часто просят заехать еще куда-то. Мы не можем отказать людям, потому что они знают, что ты там где-то в радиусе пяти километров от них, и поэтому ждут", – рассказал Вирастюк.