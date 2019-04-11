Черкасова завоевала для Украины третью золотую награду на чемпионате Европы

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Алла Черкасова
Алла Черкасова / facebook.com/alla.cherkasova55

Сборная Украины в течение одного дня на чемпионате Европы по борьбе одержала уже третью золотую награду.

29-летняя львовянка Алла Черкасова, которая выступает в весовой категории до 68 кг, выиграла золотую награду.

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В финале чемпионка мира 2018 года победила Аделу Ганзличкову из Чехии.

Таким образом Черкасова поддержала победный почин Оксаны Ливач (до 50 кг) и Ирины Гусяк (до 55 кг), которые тоже получили по золотой награде в Бухаресте. В этот день украинки выиграли все финалы.

Кроме того, в активе украинской команды две бронзовые награды. Александр Хоцяновский в малом финале победил двукратного призера чемпионатов Европы поляка Роберта Барана со счетом 3: 2.

Такую же награду для Украины завоевал Василий Шуптар. Бронзовый чемпион мира 2015 года получил награду в весовой категории до 65 кг.

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Теги: Спорт Новости Спорта
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