"Черкасские Мавпы" дома потерпели драматическое поражение от "Запорожья"

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"Черкасские Мавпы" дома потерпели драматическое поражение от "Запорожья"

"Черкасские Мавпы" упустили победу в домашнем поединке Суперлиги Пари-Матч против "Запорожье" – 95:97.

Черкасские Мавпы Запорожье 95:97 (26:18, 24:27, 18:24, 27:28)

Окрыленные успехом в предыдущем поединке против лидера чемпионата "Прометея", хозяева быстро на полную мощность вошли в борьбу. Уже в середине игрового времени стартовой четверти преимущество "Мавп" дошло почти до 10 очков. А за неполных две минуты до конца четверти разница уже достигала 16-и очков.

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Главным фактором преимущества хозяев на старте стали лучше реализация бросков и превосходство на подборах. Команда Максима Михельсона держала десятиочковое преимущество большую часть игрового времени первой половины. Но несколько расслабились ближе к большому перерыву. Точные трехочковые от Рэндольфа, Липовцева и Столлворта позволили запорожцам сократить отставание до пяти очков.

На заключительных минутах интрига в матче окончательно возобновилась. Черкассчане, похоже, истощились психологически. Хозяева стали все чаще допускать ошибки. К тому превосходя гостей на подборах, в решающий момент "Мавпы" несколько раз уступили под щитами.

Впрочем, несмотря на преимущество в заключительной части, последний бросок был за Поповым. При разнице в два очка его попадание могло бы стать победным, но он промахнулся. Поэтому "Запорожье" вырвало драматическую победу у "Черкасс".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт БК Запорожье БК Черкасськие Мавпы Баскетбол
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