"Черкасские Мавпы" сенсационно нанесли "Прометею" первое поражение в сезоне

Команда Максима Михельсона нанесла "Прометею" первое поражение в истории в высшем дивизионе Украины. "Черкасские Мавпы" сумели получить тяжелую домашнюю победу.

Черкасские Мавпы – Прометей 90:85 (23:17, 20:19, 24:21, 23:28)

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Довольно неожиданно хозяева паркета лучше начали матч и дали забить "Прометей" в свое кольцо только 5 баллов за стартовые 5 минут матча. Черкасцы же на тот момент имели уже 11 после 2 трехочковых от Попова.

Во второй части периода команда из Каменского несколько сократила отставание, однако дальше чрезвычайно удачно сыграла молодежь "Мавп", которые не только не дали соперникам сравнять счет, но и сумели организовать небольшой отрыв.

Вторая четверть началась также с активностей от молодых исполнителей Черкасс: сначала Иван Ткаченко попал три, а через несколько секунд Сергеев чрезвычайно эффектно заблокировал бросок одного из лучших игроков команды соперника – Майкла Майерса. Далее уже опытный Попов забил очередной дальний в кольцо "Прометея" и это +14 для "мавп".

В дальнейшем игра несколько успокоилась и на последних минутах гости часть баллов отставания отыграли – 43:36. Во второй половине хозяева паркета вновь побежали в атаку, а после перехвата и попадания от Беликова разница в счете стала уже 15 баллов.

Лишь в последней десятиминутке гости сумели начать отыгрываться в счете, но железные нервы опытного Хаджифейзовича, который попал 4 из 6 штрафных на последних секундах позволили "мавпам" нанести "Прометею" первое поражение в сезоне, да и в целой истории в высшем дивизионе страны.