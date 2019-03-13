"Черкасские Мавпы" одержали драматическую домашнюю победу над "Одессой"

Действующие чемпионы Украины "Черкасские Мавпы" на последних секундах поединка регулярного чемпионата Суперлиги вырвали драматическую победу в "Одессы" – 84:81.

"Черкасские Мавпы" – "Одесса" 84:81 (22:23, 20:16, 23:20, 19:22)

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Первая половина поединка оставила открытым вопрос о вероятном победителе встречи. Для обеих команд третья очная встреча имела большое турнирное значение. Фактически борьба за то, чтобы избежать последнюю ступень турнирной таблицы.

Так две стартовые четверти общая разница не превысила семи очков. Именно на столько отрывались вперед одесситы в первой 10-минутке.

Вообще гости чувствовали себя достаточно уверенно, несмотря на то, что несколькими днями ранее команда Олега Юшкина уступила в финале Кубка Украины.

С возобновления борьбы после большого перерыва хозяева попытались усилить давление на гостей. Постепенно это дало результат. Впервые хозяева вышли вперед на 13 очков. Впрочем, у гостей оказалось достаточно сил, чтобы перед заключительной четвертью отыграть разницу до 6 очков.

За четыре минуты игры в последней 10-минутке хозяева вернули себе 13 очков преимущества. Но говорить об окончательном решении вопроса о победителе было все еще рано. Гости снова вернулись в борьбу, в чем помог им сверхрезультативный в этом поединке Пустозвонов. Слишком уместно для одесситов разыгрался на последних минутах Мэйси.

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Драматическая развязка наступила на последних секундах. Хозяева со штрафных сравняли счет и вышли вперед. Гости имели около 1,5 секунды, и грубо ошиблись вводя мяч в игру, снова сфолили и получили еще два попадания со штрафных.

Так "Черкасские Мавпы" одержали лишь третью домашнюю победу в сезоне, которая подняла их сейчас с последнего места. Следующий поединок соперники снова сыграют между собой – 16 марта в Одессе.

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