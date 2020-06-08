7 июня в рамках поединка 26 тура чемпионата Черногории лидер первенства "Будучность" уверенно обыграл своего ближайшего преследователя "Сутьеску" со счетом 2:0.

На 87-й минуте матча 26-летний хавбек Милош Раичкович забил второй гол команды мощным ударом с центра поля, пишет 24 канал.

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Отпраздновал он, правда, без каких-либо правил социального дистанцирования.

Гол в Черногории с центра поля: смотрите видео

В текущей кампании команда из Подгорицы идет на первом месте с отрывом от "сине-белых" в 18 зачетных пунктов. В прошлом сезоне чемпионом стала именно "Сутьеска" – в розыгрыше 2018/19 "Будучность" отстала от конкурента на 9 очков.

Что известно о чемпионате Черногории

В лиге принимают участие 12 команд. Чемпион Черногории попадает во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Второй призер и обладатель национального кубка попадают в Лигу Европы. Клубы, занявшие 11-е и 12 места, вылетают во Вторую лигу. Наиболее титулованными клубами являются "Будучность" и "Сутьеска", у обоих по 3 чемпионства.