Черноморец – Карпаты: прогноз букмекеров

4 Читати новину українською

Битва за выживание в УПЛ обещает бескомпромиссную схватку. "Черноморец" и "Карпаты" не имеют права на ошибку в тридцатом туре первенства, когда 21 мая "скрестят оружие" в Одессе.

В этой дуэли нет фаворитов.

Читайте также: "Карпаты" в меньшинстве обыграли "Десну" на залитом от дождя поле: видео

• 2,73 – коэффициент на победу моряков
• 2,75 – коэффициент на победу зелено-белых львов
• 3,05 – коэффициент на ничью

Чорноморець – Карпати: прогноз букмекерів
"Черноморец" – "Карпаты"

Впрочем большого количества голов от матча ожидать не стоит.

• 2,32 – коэффициент на то, что соперники организуют минимум три мяча
• 1,63 – коэффициент на тотал меньше двух с половиной

чорноморець карпати
Прогноз букмекеров

Предыдущая дуэль соперников завершилась нулевой ничьей. Последнее же противостояние "Черноморца" и "Карпат" в этом сезоне состоится во вторник, 21 мая, в 17:00 по Киеву.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приедет в Украину
сегодня
13851
Теги: Новости Спорта ФК Карпаты ФК Черноморец Спорт Футбол
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Игроки "Баварии" приняли пивной душ во время празднования 29-го чемпионства: фото, видео
сегодня 14:00 Игроки "Баварии" приняли пивной душ во время празднования 29-го чемпионства: фото, видео
34
Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
16 мая 16:45 Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
Станіслав Безушко 26
Сборная Швеции по хоккею драматично вырвала победу у швейцарцев, словаки разбили Британию: видео
сегодня 12:35 Сборная Швеции по хоккею драматично вырвала победу у швейцарцев, словаки разбили Британию: видео
46
Львовские" Карпаты " перед матчем почтили память 8-летнего фаната, который погиб в ДТП: фото
18 мая 21:10 Львовские" Карпаты " перед матчем почтили память 8-летнего фаната, который погиб в ДТП: фото
69
Первый гол нападающего за 29 матчей помог "Ворскле" победить "Арсенал": видео
18 мая 16:19 Первый гол нападающего за 29 матчей помог "Ворскле" победить "Арсенал": видео
69
Новости
Больше новостей
Залиште відгук