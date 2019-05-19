Черноморец – Карпаты: прогноз букмекеров

Битва за выживание в УПЛ обещает бескомпромиссную схватку. "Черноморец" и "Карпаты" не имеют права на ошибку в тридцатом туре первенства, когда 21 мая "скрестят оружие" в Одессе.

В этой дуэли нет фаворитов.

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• 2,73 – коэффициент на победу моряков

• 2,75 – коэффициент на победу зелено-белых львов

• 3,05 – коэффициент на ничью



"Черноморец" – "Карпаты"

Впрочем большого количества голов от матча ожидать не стоит.

• 2,32 – коэффициент на то, что соперники организуют минимум три мяча

• 1,63 – коэффициент на тотал меньше двух с половиной



Прогноз букмекеров

Предыдущая дуэль соперников завершилась нулевой ничьей. Последнее же противостояние "Черноморца" и "Карпат" в этом сезоне состоится во вторник, 21 мая, в 17:00 по Киеву.

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