"Александрия" разгромила на выезде "Черноморец": видео

В субботу, 16 марта, одесский "Черноморец" дома принимал "Александрию". Если первые борются за сохранение прописки в УПЛ, то гости претендуют на бронзовые награды чемпионата. Они же и доказали свой высший класс в этом матче, разгромив одесситов.

Черноморец – Александрия 0:3

Голы: Ситало, 5, 39, Бабогло, 32

Удаление: Коваль, 53 (Черноморец)

Гости сразу захватили инициативу в этом матче. И уже на 5-й минуте вышли вперед. После розыгрыша углового мяч навесили в центр штрафной, где было большое скопление игроков. Мищенко пытался выбить мяч, но попал в Ситало, от которого мяч и залетел в ворота "Черноморца". Гол записали на игрока "Александрии".

Читайте также: УПЛ перенесет матчи из-за выборов президента Украины: как изменятся даты

Сравнять счет "моряки" могли уже вскоре. После удара Гошкодери мяч попал в руку Лучкевичу. И арбитр назначил пенальти. Аржанов, который пошел выполнять удар, просто не попал в створ ворот. При этом что Панькив бросился в противоположный угол. После этого эпизода вратарь "Александрии" по братски поддержал соперника.

Зато "Александрия" забила во второй раз. И снова с углового. На этот раз мяч в ворота соперников отправил Бабогло. Защитник сыграл лишь третий матч за "Александрию" в этом сезоне.

Третий гол "Александрии" – тоже со стандарта. Только на этот раз команда выполнила штрафной. Заброс на Ситало – и нападающий оформил свой первый дубль в УПЛ. А счет в матче против "Черноморца" стал разгромный. При этом он мог оформить и хет-трик. Но в одном из эпизодов мяч после его удара попал в перекладину ворот.

Читайте также: "Олимпик" официально обвинил украинских арбитров в неправильном судействе: видео

Такой счет еще до перерыва повлиял на ход событий во втором тайме – "Александрия" и в дальнейшем владела инициативой. "Черноморец" же никак не мог забить. Коваль, который вышел сразу после перерыва, на 53-й минуте получил красную карточку. Нападающий "Черноморца" грубо сыграл в подкате против Бабогло и досрочно покинул поле.

В конце матча "Александрия" могла забить и четвертый гол. Защита "моряков" ошиблась, и Пономарь оказался один на один с Литовченко. Но переиграть голкипера с близкого расстояния не сумел.

"Александрия" побеждает и остается на третьей строчке. Она продолжит выступление в топ-6 и будет бороться за еврокубки. "Черноморец" остался на 11-й позиции. И до конца сезона сыграет в нижней шестерке, где будет бороться за сохранение прописки в УПЛ.

Видеообзор матча Черноморец – Александрия