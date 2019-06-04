"Черноморец" и "Колос Ковалевка" не выявили сильнейшего в первой переходной игре: видео

Одесский "Черноморец" и "Колос Ковалевка" не смогли выявить сильнейшего в первом переходном матче за право со следующего сезона выступать в Премьер-лиге Украины.

Черноморец – Колос Ковалевка 0:0

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Одесский "Черноморец" занял 11-е место по итогам чемпионата Украины, что позволило "морякам" играть переходный матч. Судьбой жребия "Черноморцу" достался в соперники клуб "Колос Ковалевка", который стал серебряным призером Первой лиги.

В первом тайме более острыми были именно хозяева, у которых было несколько опасных моментов. В частности, на 10 минуте Павлов остановил мяч после подачи в штрафную, но пробил в игрока "Колоса". Еще один момент у "моряков" был на 30 минуте. Все тот же россиянин Павлов выкатил на Танчика, который пробил в касание, но выше ворот. Через четыре минуты "Черноморец" разогнал атаку левым флангом, которая завершилась дальним ударом Хамелюка, но он пробил точно в руки голкиперу.

Черноморец – Колос Ковалевка – видео лучших моментов первого тайма

После перерыва инициативой владели "земледельцы", которые большую часть тайма провели в позиционных атаках. "Черноморец" перешел на игру вторым номером и искал шанс в контратаках. Одну из возможностей хозяева не использовали на 77 минуте. Чорний убежал от защитников "Колоса", но не сумел довести атаку к результативному удару. Артем в падении пробил в руки Яшкову. На 79 минуте момент для себя создал Танчик. Игрок целил в дальнюю девятку, но пробил немного неточно.

В компенсированное время "Черноморец" едва не вырвал победу, однако гости ликвидировали "пожар" в своей штрафной. Таким образом, в первом матче команды не отметились забитыми голами, поэтому победитель противостояния будет определен на поле "колосков". Ответный Матч между клубами состоится в субботу, 8-го июня. Начало игры в 18:00.